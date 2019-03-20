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واختبار الحاسب الآلي العملي

تعليم الطائف يعتمد أسماء المرشحين لإجراء المقابلة الشخصية للتشكيلات المدرسية

تعليم الطائف يعتمد أسماء المرشحين لإجراء المقابلة الشخصية للتشكيلات المدرسية
weam.co/580922
الطائف - الوئام - عبدالله العازمي:

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف أسماء المرشحين والمرشحات لإجراء المقابلة الشخصية واختبار الحاسب الآلي العملي للتشكيلات المدرسية بعد اجتيازهم الاختبار التحريري لمجالات ” القيادة المدرسية – الروضات – الإرشاد الطلابي – النشاط الطلابي – أمناء مصادر التعلم – الموهوبين, وذلك يومي الأحد والإثنين الموافق 17 – 18 / 7 / 1440هـ.

ويتم إجراء المقابلة بمكتب المساعد “قاعة الشؤون التعليمية” للبنين, أما البنات فتجري المقابلة بمكتب المساعدة للشؤون التعليمية, ومكتب مديرة الإشراف التربوي, ومسرح إدارة التعليم المبنى الرئيس وفق الجدول المعتمد المرفق.

فيما سيتم يوم غدٍ الخميس 14 / 7 إجراء اختبار الحاسب الآلي العملي للمرشحات لمجال مصادر التعلم, وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا ​بمقر إدارة التجهيزات المدرسية.

وأهابت إدارة تعليم الطائف بالمرشحين والمرشحات الالتزام بالمواعيد وفق الجدول ، متمنية للجميع التوفيق والسداد.

ولمعرفة أسماء المرشحين من ” هنا “، وكذلك أسماء المرشحات من ” هنا “.

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تعليم الطائف يعتمد أسماء المرشحين والمرشحات للاختبار التحريري للتشكيلات المدرسية

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