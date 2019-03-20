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بالرياض

خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية سيشل

خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية سيشل
weam.co/580923
الرياض - الوئام:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، فخامة الرئيس داني فور رئيس جمهورية سيشل.

ورحب خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بفخامته الذي أبدى سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين.
عقب ذلك جرى استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وبحث آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.

كما حضره من جانب جمهورية سيشل، وزير المالية والتجارة والاستثمار والتخطيط والاقتصاد موريس لوستو، ووزيرة شؤون رئيس الدولة أود لبلين، والمستشار الخاص للرئيس هانز أقلي، والمستشار الاقتصادي للرئيس بيترون بيل.

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