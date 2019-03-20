الوئام - متابعات

يفتح استاد البصرة الدولي أبوابه أستضافة المباراة الأفتتاحية للنسخة الثانية من بطولة الصداقة الودية التي تنطلق اليوم الأربعاء في مدينة البصرة بالعراق.

مشاهدة مباراة العراق وسوريا بث مباشر في بطولة الصداقة

وصرح السلوفيني كاتانيتش، المدير الفني للمنتخب العراقي بأن المنتخب العراق في أتم أستعدادته لخوض المباراة الأفتتاحية التي سوف تلعب أمام المنتخب السوري.

مشاهدة مباراة العراق وسوريا بث مباشر في بطولة الصداقة

وقال المدرب بأن جميع صفوف المنتخب كاملة وأن جميعهم قد التحقوا بالمعسكر التدريبي للفريق، ويريد المدرب أن يستكشف بعد الأعبين الجدد لضمهم في التشكيلة الأسياسة عن طريق خوضهم بطولة الصداقة الودية.

مشاهدة مباراة العراق وسوريا بث مباشر في بطولة الصداقة

البطولة الودية تقام للعام الثاني على التوالي في العراق بمشاركة سوريا والأردن، ويبحث كل من أسود الرافدين ونسور قاسيون عن تحقيق نتائج إيجابية بعد تذيل العراق جدول الترتيب العام الماضي بنقطة واحدة، خلف سوريا صاحبة النقطتين، بينما حصل قطر على لقب البطل بأربع نقاط.

مشاهدة مباراة العراق وسوريا بث مباشر في بطولة الصداقة

ويفتقد نسور قاسيون لنجمهم عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي، في البطولة بعدما اعتذر عن المشاركة بناءً على طلب ناديه ثم أصيب بعدها بالتواء في الكاحل ليغيب أسبوعين عن الملاعب.

مشاهدة مباراة العراق وسوريا بث مباشر في بطولة الصداقة

وأمام السوريين في هذه البطولة فرصة لمصالحة الجماهير رغم وديتها، بعد أن ودعوا كأس آسيا الإمارات 2019 من دور المجموعات بحصد نقطة وحيد من التعادل أمام فلسطين والهزيمة أمام الأردن وأستراليا.

مشاهدة مباراة العراق وسوريا بث مباشر في بطولة الصداقة

أما أسود الرافدين فقد وصلوا إلى دور الـ16 من كأس آسيا الماضية، وودعوا البطولة على يد المنتخب القطري بالهزيمة بهدف نظيف.

مشاهدة مباراة العراق وسوريا بث مباشر في بطولة الصداقة

المباراة: العراق أمام سوريا في بطولة الصداقة الدولية

التوقيت: اليوم الموافق 20-3-2019 في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة

الملعب: ستاد البصرة الدولي

القنوات الناقلة :

العراقية الرياضية