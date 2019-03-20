برلين - الوئام:

يلتقي منتخب ألمانيا، اليوم، مع نظيره منتخب صربيا، في لقاء ودي خارج المنافسات الرسمية، على ستاد ستاد فولكسفاجن أرينا.

مشاهدة مباراة ألمانيا وصربيا بث مباشر اليوم الاربعاء 20-3-2019

ويعيش المانشافت أيام لا يحسد عليها في ظل النتائج غير مقنعه قدمها الفريق خلال بطولة كأس العالم الأخيرة والوديات الذي خاضها في الأوقات الماضية، وسيسعى المنتخب لتقديم عرض أداء مميز في هذا اللقاء قبل أن يلاقي المنتخب الهولندي في تصفيات يورو 2020 في نفس الأسبوع.

مشاهدة مباراة ألمانيا وصربيا بث مباشر اليوم الاربعاء 20-3-2019

ويسعى المنتخب الألماني للخروج من كبوته حيث يعيش أيام صعبة بعد فشله في مونديال 2018 ويرغب حالياً في تقديم عرض قوي أمام صربيا قبل أن يواجه هولندا في تصفيات يورو 2020 في نفس الأسبوع.

مشاهدة مباراة ألمانيا وصربيا بث مباشر اليوم الاربعاء 20-3-2019

وتعادل منتخب الماكينات الألمانية في مباراته الأخيرة أمام هولندا بهدفين لكل منهم في جيلسنكيرشن في دوري الأمم في نوفمبر الماضي، بعد أن خسر الفريق أمام المنافس ذاته بثلاثة أهداف دون رد في الشهر السابق.

مشاهدة مباراة ألمانيا وصربيا بث مباشر اليوم الاربعاء 20-3-2019

ويلجأ لوف الآن للإعتماد على اللاعبين الشباب لمحاولة تحسين النتائج، حيث قرر استبعاد ثلاثي بايرن ميونيخ، ماتس هوميلز وجيروم بواتينج وتوماس مولر.

مشاهدة مباراة ألمانيا وصربيا بث مباشر اليوم الاربعاء 20-3-2019

التشكيل المتوقع للماكينات الألمانية:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: جوناس هيكتور، نيكو شولز، أنطونيو روديجر، ماتياس جينتر

خط الوسط: توني كروس، جوشوا كيميش، إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: ليروي ساني، تيمو فيرنر، سيرجبي جنابري

مشاهدة مباراة ألمانيا وصربيا بث مباشر اليوم الاربعاء 20-3-2019

المباراة: ألمانيا أمام صربيا مباراة ودية

الملعب: ستاد فولكسفاجن أرينا

التوقيت: اليوم الموافق 20-3-2019 في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة و10:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة

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