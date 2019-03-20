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السيول والفيضانات تلحق أضرارا بمئات المنازل في إيران

السيول والفيضانات تلحق أضرارا بمئات المنازل في إيران
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ألحقت السيول والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية، خسائر مادية في عدة بلدات بمحافظة مازندران شمال إيران.

ونقلت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، عن النائب بالبرلمان الإيراني، عبدالله رضائيان قوله إن 650 وحدة سكنية تعرضت إلى أضرار بسبب السيول التي اجتاحت المنطقة خلال اليومين الماضيين.

وأوضح أن السيول ألحقت خسائر جسيمة بمنازل القرويين وتسببت بمشاكل صعبة لهم في منطقتي سيمرغ وسوادكوه.

وأشار البرلماني الإيراني، إلى تدمير المنازل في قرى منطقة تالابشت، موضحًا أن أوضاع الأهالي في هذه المنطقة معقدة للغاية، والأضرار التي لحقت بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية وخاصة الدواجن، جسيمة للغاية.

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