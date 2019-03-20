القاهرة - الوئام:

تقدم لكم الوئام مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر ، إذ يحل فريق الزمالك المصري، اليوم، ضيفا على نظيره المقاولون العرب، ضمن الجولة الـ25 من الدوري المصري الممتاز .

مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر في الدوري المصري

يأمل ذئاب الجبل فى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبى، فى المقابل سيقاتل لاعبو الأبيض على الفوز للابتعاد بصدارة الدورى عن أقرب منافسيه الأهلى الذى تفصله نقطة واحدة عن التساوى مع الأبيض فى عدد النقاط، خاصة قبل المواجهة التى ستجمعهما يوم 30 من الشهر الجارى فى قمة الدورى الممتاز.

مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر في الدوري المصري

يدخل الزمالك المباراة وفى جعبته 52 نقطة محتلاً صدارة جدول الدورى، بعدما خاض 21 مباراة، فاز فى 16 وتعادل فى 4 وخسر لقاء واحد فقط، وأحرز لاعبوه 48 هدفًا، وسكنت الكرة شباكه 18 مرة.

مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر في الدوري المصري

ينما يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 34 نقطة، بعدما خاض الذئاب 24 مباراة حققوا الفوز فى 10، وتعادلوا فى 4، وخسروا 10، وأحرز لاعبوه 31 هدفًا، وسكنت شباكهم 25 هدفًا.

مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر في الدوري المصري

غيب عن الزمالك فى مواجهة المقاولون، المغربى خالد بوطيب، مهاجم الفريق، الذى انضم لمنتخب بلاده استعدادًا لمواجهة الأرجنتين وديًا، ومحمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الذى سيشارك مع فريق الشباب مواليد 1997، أمام الاتحاد السكندرى فى بطولة الجمهورية.

مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر في الدوري المصري

كما يغيب عن المقاولون المهاجم طاهر محمد طاهر لإصابته بغضروف الركبة، ويوسف الجورى الذى انضم للمنتخب الأولمبى فى إسبانيا.

مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر في الدوري المصري

المباراة: المقاولون العرب ضد الزمالك في الدوري المصري

الملعب: ستاد بتروسبورت

التوقيت: اليوم الموافق 20-3-2019 في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة، 8:00 مساء بتوقيت مكة المرمة

القنوات الناقلة :

ON Sport HD

مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر

سيتم توفير البث قبل المباراة



