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الاتحاد الأوروبي يغرم جوجل 1.49 مليار يورو على خلفية ممارساتها الإعلانية

الاتحاد الأوروبي يغرم جوجل 1.49 مليار يورو على خلفية ممارساتها الإعلانية
weam.co/580950
وكالات- الوئام

أعلنت المفوضية الأوروبية، تغريم شركة  “جوجل” بـ1.49 مليار يورو “1.7 مليار دولار”، لانتهاكها قواعد المنافسة الأوروبية باستغلال مكانتها المسيطرة من خلال خدمة إعلانات “أدسنس” التابعة لها.

وقالت مارجريت فيستاجر، مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي، إن جوجل عززت هيمنتها في إعلانات البحث الإلكترونية وحصنت نفسها من الضغط  التنافسي، مشيرة إلى القيود التعاقدية التي فرضتها على مواقع الأطراف الثالثة.

وأضافت في بيان: “هذا غير قانوني وفقا لقواعد مكافحة الاحتكار الأوروبية”، مضيفة أن سوء السلوك هذا استمر لأكثر من عقد، ما حرم شركات أخرى من فرصة التنافس العادل.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج “أدسنس” التابع لجوجل يسمح للمعلنين بوضع الإعلانات على مواقع الصحف والمدونات.

وعندما يبحث المستخدمون في الموقع، تظهر الإعلانات على الهوامش.

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