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حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري يعلن احترامه للحراك الشعبي

حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري يعلن احترامه للحراك الشعبي
weam.co/580951
وكالات- الوئام

قال معاذ بوشارب، منسق هيئة التسيير لحزب جبهة التحرير الوطني “الأفلان” حزب الرّئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إن الحزب مع الشعب الذي هو مصدر السيادة في البلاد.

وأشار “بوشارب”، خلال اجتماع المحافظين بالحزب، اليوم الأربعاء ، إلى أن البعض يستهدف “الأفلان” ويحاول جعله الشّماعة التي يعلّق عليها ما يحصل بالبلاد.

ونوّه بـ “سلمية الحراك الشّعبي في الجزائر”، مؤكّدا أن حزب جبهة  التحرير لن يحيد عن الشّعب لأنه منه.

وكان المتحدّث باسم حزب التجمّع الديمقراطي، صديق شهاب، ثان أكبر حزب موالاة بالجزائر، صرح بأن البلاد كانت تسيّر طيلة السنوات الماضية من قبل جهات غير دستورية، وذلك إثر نزوله ضيفا على إحدى القنوات
التلفزيونية الخاصة بالجزائر.

ويرى مراقبون، أن تصريحات “شهاب” فتحت الباب للكثير من المناضلين “لخلع  عباءة الخوف والتعبير عن رأيهم المتماشي والحراك الشّعبي”، ما تجسّد اليوم في اجتماع حزب جبهة التّحرير الوطني.

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