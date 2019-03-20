عمدة نيس الفرنسية يتصدى لمظاهرات السترات الصفراء السبت المقبل

باريس - الوئام:

أعلن عمدة مدينة نيس الفرنسية، كريستيان ايستروزي، أن السلطات الأمنية ستمنع مظاهرات للسترات الصفراء في مدينة نيس الواقعة في جنوب فرنسا، على ساحل البحر الأبيض المتوسط السبت المقبل.

وصرح رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، الاثنين الماضي بأن فرنسا ستمنع أي احتجاج مناهض للحكومة ينظمه متظاهرو “السترات الصفراء” إذا تم اكتشاف مشاركة جماعات تستخدم العنف بهدف إشاعة الدمار في باريس والمدن الرئيسية الأخرى.

قال فيليب في بيان تلفزيوني “ابتداء من السبت المقبل سنحظر احتجاجات السترات الصفراء في الأحياء التي كانت أشد المناطق تضررا بمجرد رؤية ما يشير إلى وجود جماعات متطرفة واعتزامها التسبب في أضرار”.

وكان عدد من المشاركين في مظاهرات الحركة السبت الماضي، قد أضرموا النار في بنك ونهبوا متاجر في شارع الشانزليزيه بباريس.

وحسب “رويترز” أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه مع تحول المحتجين للعنف مجددا بعد أسابيع من الهدوء النسبي خلال المسيرات وبعد تراجع كبير في أعداد المشاركين في الاحتجاجات التي دخلت شهرها الرابع.