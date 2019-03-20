التعليقات: 0

في رسالة إلى الاتحاد الأوروبي

ماي تطلب تأجيل “بريكست” لمدة 12 شهرا

ماي تطلب تأجيل “بريكست” لمدة 12 شهرا
weam.co/580965
لندن - الوئام:

طلبت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، اليوم، تأجيلًا قصيرًا حول اتفاق بريكست، في خطاب موجه إلى الاتحاد الأوروبي، وفقًا لتصريحات مصادر حكومية رفيعة المستوى، لصحيفة اكسبرس ديلي.

وترأست ماي أمس اجتماعا للحكومة، بعد أن أُجبرت على سحب أية خطط فورية لإجراء تصويت آخر هادف بشأن اتفاق بريكست.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت، أمس، أن رئيسة الوزراء ستبعث رسالة إلى رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك تضمنها خطة لإرجاء بريكست إلى ما بعد موعده المحدد في 29 مارس، بحسب ما أعلن المتحدث باسمها موضحا أن المأزق البرلماني وصل إلى مستوى الأزمة.

روابط ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يغرم جوجل 1.49 مليار يورو على خلفية ممارساتها الإعلانية

الاتحاد الأوروبي يغرم جوجل 1.49 مليار يورو على خلفية ممارساتها الإعلانية

مساع لتأجيل الـ”بريسكت” لما بعد 29 مارس الجاري

مساع لتأجيل الـ”بريسكت” لما بعد 29 مارس الجاري

ماي تحذر من “بريكست طويل” إذا لم يدعم النواب اتفاقها

ماي تحذر من “بريكست طويل” إذا لم يدعم النواب اتفاقها

مجلس العموم البريطاني يقر تأجيل العمل بالخروج من الاتحاد الأوروبي حتى 30 يونيو

مجلس العموم البريطاني يقر تأجيل العمل بالخروج من الاتحاد الأوروبي حتى 30 يونيو

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>