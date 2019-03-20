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ستاندرد آند بورز ترفع توقعاتها لسعر النفط بعد تخفيضات أوبك وروسيا

ستاندرد آند بورز ترفع توقعاتها لسعر النفط بعد تخفيضات أوبك وروسيا
weam.co/580968
وكالات- الوئام

رفعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية، تقديراتها لسعر خام برنت من جديد إلى 60 دولارا للبرميل، بدعم من تخفيضات الإنتاج التي بدأتها أوبك وروسيا في الآونة الأخيرة.

يأتي تعديل التوقعات، الذي سيؤثر على تصنيفات الوكالة، لمنتجي ومستوردي النفط، بعد شهرين فقط من خفضها تقديرات سعر النفط إلى 55 دولارا للبرميل من 65 دولارا.

وتبقي الوكالة، أيضا تقديراتها عند مستوى يقل كثيرا عن النطاق الذي تحرك فيه خام برنت على مدى الشهر لماضي بين 64 و68 دولارا للبرميل.

وقالت ستاندرد آند بورز: “هذا التعديل الجديد يتماشى مع تغير ظروف الاقتصاد العالمي وإنتاج النفط في المناطق الرئيسية”.

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