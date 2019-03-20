التعليقات: 0

“الأرصاد” في تنبيهات متقدمة: تقلبات جوية على منطقتي الرياض وعسير

“الأرصاد” في تنبيهات متقدمة: تقلبات جوية على منطقتي الرياض وعسير
weam.co/580970
متابعات- الوئام

أصدرت الهيئة العامة لأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات متقدمة، بحدوث تقلبات جوية على منطقتي الرياض وعسير.

وجاء بالتنبيه الأول، استمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الأفقية مع هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض وتشمل “وادي الدواسر، الأفلاج، الرياض، الخرج، السليل، الدوادمي والأجزاء المجاورة”، على أن تبدأ الحالة في تمام الخامسة مساء اليوم الأربعاء، وحتى الخامسة صباح غد الخميس.

وشمل التنبيه الثاني، منطقة عسير، بهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، واستمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على تثليث وبيشة والأجزاء المجاورة لها، على أن تبدأ الحالة في الثالثة والنصف مساء الأحد، حتى منتصف الليل.

روابط ذات صلة

“الأرصاد”: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة خلال الربيع

“الأرصاد”: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة خلال الربيع

الأرصاد: هطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة غدا

الأرصاد: هطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة غدا

خبير طقس: دخول موسم الحميمين «بياع الخبل عباته».. الخميس المقبل

خبير طقس: دخول موسم الحميمين «بياع الخبل عباته».. الخميس المقبل

“هيئة البيئة” تطلق حملة التفتيش البيئي 1001 في منطقة مكة المكرمة

“هيئة البيئة” تطلق حملة التفتيش البيئي 1001 في منطقة مكة المكرمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>