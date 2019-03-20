“أمانة جدة” تغلق 55 محطة و1693 ورشة ومحلا بنطاق المطار

واس- الوئام

أغلقت بلدية المطار الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة خلال النصف الأول من العام الجاري، 1693 ورشة صناعية ومحلًا مخالفًا، إلى جانب إغلاق 55 محطة وقود خالفت الاشتراطات البلدية، فيما التزمت 47 محطة بمتطلبات التطوير وفقًا للتعليمات، كما عالج الفرع 490 حفرة وعائية على الطرق والشوارع، ورفع 21740 طنًا من التوالف ضمن تحسين المشهد الحضاري.

ويأتي ذلك في إطار جهود أمانة جدة المستمرة لمكافحة مظاهر التلوث البصري، وتحسين الخدمات البلدية المقدمة للسكان والزائرين، تشمل أعمال رقابة الأسواق والأغذية وأعمال النظافة، وصحة البيئة ومراقبة المباني والتعديات.

وأوضح رئيس بلدية المطار المهندس إياد بن صدقة فاضل، أن جهود الرقابة على الأسواق شملت تنفيذ 3723 زيارة على المحال التجارية أسفرت عن إغلاق 910 ورش و 783 محلًا تجاريًا، فيما أنذرت 2289 موقعًا، وجرى سحب 377 عينة غذائية، كما شملت الجولات زيارة 116 شقة مفروشة وإغلاق 60 منها لحين تصحيح أوضاعها.

وبيّن “فاضل”، أن البلدية بالتنسيق مع الإدارة العامة للنظافة عملت على تنظيف الأراضي الفضاء لـ 682 موقعًا، كما امتدت جهود النظافة إلى غسيل وتطهير 334 حاوية، واستبدال 78 حاوية تالفة، مشيرًا إلى أن إجراءات معالجة التلوث البصري في نطاق الفرع شملت إزالة 2723 لوحة إعلانية عشوائية، إلى جانب تنفيذ أعمال مكافحة حشرية بإجمالي 46343 شملت مكافحة الآفات والبعوض والقوارض، إضافة إلى تنفيذ أكثر من 54 ألف مكافحة منزلية داخلية في نطاق الفرع، بالتنسيق مع الإدارة العامة لصحة البيئة.

وأفاد بأن جهود الرقابة على المباني نتج عنها رصد 767 موقعًا مخالفًا، وتأمين أغطية لـ 111 خزانًا، وجرى تطبيق الأنظمة وإيقاع الغرامات على المخالفين، مؤكدًا أن البلدية تمكنت من معالجة 1673 بلاغًا من إجمالي 1737 بلاغًا تلقاها الفرع خلال الـ 6 أشهر الماضية، ويجري متابعة الملاحظات المتبقية واستكمال الإجراءات النظامية حيالها.

يشار إلى أن نطاق بلدية المطار الفرعية يغطي مساحة إجمالية تتجاوز الـ 27 مليون م2، ويضم أربعة أحياء رئيسية تشمل “النزهة، الربوة، البوادي، الفيصلية”، ويتبعها 17 حيًا فرعيًا، فيما يحتضن النطاق نحو 35.000 نشاط تجاري.

وقدمت أمانة محافظة جدة، شكرها لسكان جدة وزوارها على تعاونهم ومساهمتهم في تحسين الخدمات من خلال تبليغهم عن المخالفات البلدية عبر القنوات الرسمية، وهي مركز الطوارئ والبلاغات بلدي 940، أو عبر تطبيق بلدي 940.