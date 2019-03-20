الأولمبياد الخاص السعودي يضيف 6 ميداليات جديدة في الألعاب العالمية

واس- الوئام

أضاف الأولمبياد الخاص السعودي لرصيده 6 ميداليات جديدة، اليوم الأربعاء، ليصل إلى 31 ميدالية بدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي تختتم غدًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وجاءت الميداليات الست الجديدة، 5 ذهبيات وفضية واحدة، في منافسات ألعاب القوى والسباحة وكرة السلة للسيدات، حيث حققت جوري القثمي الميدالية الذهبية، ونالت بشاير الصواف الميدالية الفضية في منافسات القفزة الطويلة بألعاب القوى، وتوج محمد الرفاعي بالميدالية الذهبية للجري لمسافة 100 متر، وحقق فيصل القصيبي الميدالية الذهبية للسباحة “25 مترا”، فيما فاز منتخب كرة السلة للسيدات بالميدالية الذهبية بتغلبه على منتخب ساحل العاج في المباراة النهائية بنتيجة (16-11)، ونال فريق البًوتشي، المكون من رائد العوفي وخالد الرويلي ذهبية المنافسات للزوجي.