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“البيئة” تعلن 10 ضوابط جديدة لاستيراد المواشي الحية

“البيئة” تعلن 10 ضوابط جديدة لاستيراد المواشي الحية
weam.co/580978
واس- الوئام

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة, عن 10 ضوابط وآليات جديدة لاستيراد المواشي الحية، تضمنت تحديد أوزان قياسية لكل رأس من الماشية “الضأن، الماعز، الأبقار، الإبل”، وتهدف الضوابط إلى تقليل استنزاف الأعلاف بعد دخول المملكة، والحد من انعكاسات إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء على تربية المواشي، كما ستطبّق على الإرساليات الواردة إلى المملكة حسب الوضع الوبائي لكل دولة.

وأوضحت الوزارة، أنها بدأت بتطبيق الآليات الجديدة في جميع المحاجر منذ 30 جمادى الثانية 1440هـ الموافق 7 مارس 2019 م، مبينة أن لكل نوع من السلالات وزن محدد، وتم تحديد 35 كيلو جراما للضأن “العواسي والسواكني”، و25 كيلو جراما للبربري، و20 كيلو جراما للماعز، و280 كيلو جراما للأبقار، و200 كيلو جرام للإبل، على أن تقوم الوزارة بمراجعه الأوزان مستقبلا.

وأشارت الوزارة، إلى أن تطبيق الإجراءات المحجرية في منفذ الدخول تشمل التأكّد من المستندات المصاحبة للإرساليات ومطابقتها للاشتراطات الصحية، والكشف الظاهري على المواشي، وسحب العيّنات اللازمة لتحليلها مخبريًا ضد الأمراض المدرجة في الآلية حسب عدد المواشي في الإرسالية الواحدة.

ولفتت إلى أنه في حالة الاستيراد من الدول والمناطق المعلن خلوها من الأمراض الوبائية من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، والمسموح الاستيراد منها إلى المملكة ستكشف ظاهريًا، وفي حالة الاشتباه سيتم سحب العينات للفحص المخبري، وتحجر في محاجر الوزارة أو مزرعة المستورد لإكمال التحصينات اللازمة.

وتشترط الوزارة، لاستيراد المواشي الحية الحصول على إذن الاستيراد، وتطبيق الاشتراطات الصحية في بلد المصدر، والإجراءات المحجرية في منافذ الدخول، وإثبات تطبيق برنامج الاستدامة البيئية “الأوزان القياسية للمواشي والإجراءات التنفيذية لوزن الإرساليات والتحصين”.

ودعت الوزارة، المستفيدين الاطّلاع على اللائحة الجديدة عبر بوابتها الإلكترونية.

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