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بعد التنسيق بين

الإطاحة بـ 3 من مروّجي المخدرات في الرياض

الإطاحة بـ 3 من مروّجي المخدرات في الرياض
weam.co/581001

أسفر التنسيق والتعاون الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض والجهات الأمنية عن ضبط وافدين بتهمة ترويج وحيازة حبوب الكبتاجون والحشيش، كما تم ضبط أحد مروجي الحشيش المخدر.
وقال المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ محمد بن ابراهيم السبر، في بيان صحفي، إن فرع الهيئة بمدينة الرياض تلقى بلاغاً عن الشخصين وتمت إحالته لمركز الهيئة حسب الاختصاص المكاني، وتم التنسيق لاستكمال إجراءات ضبطهما من قبل الجهات المختصة، موضحا أن هذا التعاون الإيجابي يأتي في ما يخدم المجتمع والوطن للقضاء على هذه الآفة الخطيرة.

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