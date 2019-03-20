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إنذارات مبكرة من “الأرصاد”: أمطار قد تؤدي إلى سيول على الرياض وهذه المناطق

إنذارات مبكرة من “الأرصاد”: أمطار قد تؤدي إلى سيول على الرياض وهذه المناطق
weam.co/581021

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة إنذارات مبكرة بشأن تغييرات في الطقس خلال الساعتين المقبلتين.

وأكدت في تغريدات على “تويتر”، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى سيول، على منطقتي الرياض (الحمادة – سحيلة- الخضارة)، والقصيم (أم حزم والأجزاء المجاورة لها).

 

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الخميس الموافق 2019/03/21 في المملكة.

وقالت إنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والعبار على “الرياض، القصيم، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، مرتفعات جازان، مرتفعات عسير، مرتفعات الباحة، مكة المكرمة”.

وشملت التوقعات، أن لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

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