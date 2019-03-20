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نظام الملالي يتحدى غضب الإيرانيين ويرفع أسعار الطاقة والمياه مجددا

نظام الملالي يتحدى غضب الإيرانيين ويرفع أسعار الطاقة والمياه مجددا
weam.co/581022
الوئام - متابعات

يدرس نظام الملالي رفع أسعار فواتير خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي ومياه الشرب على التوالي، مع حلول 21 مارس الجاري، رغم معاناة الإيرانيين من المصاعب المعيشية والاقتصادية منذ عدة أشهر.

وتقضي الزيادة الجديدة بإضافة 7% على الأسعار نظير تقديم خدمات الكهرباء والمياه لشريحة العملاء منخفضي الاستهلاك، و23% للأكثر استهلاكاً بينما ستتكبد الشريحة الأخيرة أيضاً زيادة تقدر بـ16% سنوياً على إجمالي فواتيرهم، وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”.

تزعم حكومة نظام الملالي أن فرض مزيد من الرسوم على أسعار خدمات الطاقة ومياه الشرب يأتي بهدف ترشيد الاستهلاك وإصلاح شبكات البنى التحتية، لكن العديد من الأسر الإيرانية التي تعاني من ارتفاع في التضخم السلعي وتضاؤل بالقدرة الشرائية ترفض هذه الخطوة بشدة، وفق مراقبين.

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