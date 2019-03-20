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الرئيس اليمني يعين “حافظ معياد” محافظا للبنك المركزي خلفا لـ”محمد زمام”

الرئيس اليمني يعين “حافظ معياد” محافظا للبنك المركزي خلفا لـ”محمد زمام”
weam.co/581029
الوئام - متابعات

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الأربعاء، مرسوماً رئاسياً بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي اليمني.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، إن الرئيس هادي أصدر قراراً رقم (11) قضى بتعيين مستشاره، حافظ فاخر معياد، محافظاً للبنك المركزي اليمني، خلفا لمحمد زمام.

وعين الرئيس هادي في الثامن من أغسطس الماضي، حافظ معياد، مستشاراً له ورئيساً للجنة الاقتصادية.

وكشف معياد على صفحته في “فيس بوك” في يناير الماضي، عملية فساد في بيع وشراء العملة من قبل البنك المركزي، بإجمالي فارق بلغ 8 مليارات و969 مليون ريال يمني.

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