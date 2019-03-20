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مايكون يعلن جاهزيته للهلال

مايكون يعلن جاهزيته للهلال
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الوئام | عبدالمجيد بن طالب

أعلن الشريك الطبي لنادي النصر “فزيوتريو” اجتياز المحترف البرازيلي للنادي مايكون بيريرا، الفحوصات الطبية واختبارات العودة للعب باستخدام أجهزة قياس الأداء العضلي حيث أثبتت النتائج جاهزيته البدنية واللياقية والعضلية الكاملة للمشاركة في المبارايات المقبلة.

جدير بالذكر أن البرازيلي غاب عن مباريات الفريق أمام الشباب و الاتفاق وآسيويا في مواجهتي الوصل و ذوب آهن الإيراني، وشارك اليوم في تدريبات الفريق الجماعية بكل فعالية ضمن استعدادات الفريق لمواجهة الهلال في الجولة الـ25 لمسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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