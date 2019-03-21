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الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن لاتخاذ موقف واضح ضد معرقلي اتفاق أستوكهولم

الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن لاتخاذ موقف واضح ضد معرقلي اتفاق أستوكهولم
weam.co/581051

دعت الحكومة اليمنية اليوم، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وصريح من استمرار مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في عرقلة تنفيذ اتفاق أستوكهولم بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على توقيعه.
وناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس معين عبدالملك، جملة من المواضيع وعلى رأسها مستوى تطبيع الأوضاع الخدمية والأمنية في المناطق المحررة.
وأكد، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الموقف الثابت للحكومة في ضرورة التنفيذ العاجل للاتفاق دون التفاف.

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