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خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بملك المغرب

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بملك المغرب
weam.co/581058
الوئام - واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اليوم اتصالاً هاتفياً بأخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة.

وجرى خلال الاتصال الهاتفي استعراض العلاقات الأخوية الصادقة والمتميزة بين البلدين الشقيقين، وما يربط بين البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر المحبة المتجذرة والراسخة على مر السنين، والتأكيد على متانتها، والحرص على تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات.

كما جرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأحداث الإقليمية والدولية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله في نهاية الاتصال عن أطيب تمنياته لجلالته وللشعب المغربي الشقيق دوام التقدم والازدهار .

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