طقس اليوم: هطول أمطار في الرياض والقصيم والشرقية

الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مناطق الرياض ، القصيم، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية كذلك على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر من خفيف الى متوسط الموج.