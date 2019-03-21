امستردام - الوئام:

يستضيف المنتخب الهولندي اليوم الخميس الموافق 21-3-2019 منتخب بيلاروسيا في التصفيات المؤهلة لــ”يورو 2020″ على ملعب فينورد.

مشاهدة مباراة هولندا وبيلاروسيا بث مباشر في تصفيات يورو 2020

ويسعى فيها المنتخب البرتقالي العائد بقوة لكسب أول ثلاث نقاط في بداية مشواره التأهيلي إلى يورو 2020.

مشاهدة مباراة هولندا وبيلاروسيا بث مباشر في تصفيات يورو 2020

وبعد صدمة الغياب عن نهائيات يورو 2016 في فرنسا ثم مونديال روسيا 2018، يأمل المنتخب الهولندي بقيادة رونالد كومان في أن يعود للعب دوره بين كبار القارة العجوز.

مشاهدة مباراة هولندا وبيلاروسيا بث مباشر في تصفيات يورو 2020

وأظهر كومان ورجاله قدرتهم على إعادة بلادهم إلى المستوى الذي خولها نيل وصافة مونديال جنوب إفريقيا 2010 والمركز الثالث في مونديال البرازيل بعدها بأربعة أعوام.

مشاهدة مباراة هولندا وبيلاروسيا بث مباشر في تصفيات يورو 2020

وذلك بتأهلهم إلى الدور نصف النهائي للنسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية، من مجموعة ضمت فرنسا بطلة العالم 2018 والغريمة ألمانيا.

مشاهدة مباراة هولندا وبيلاروسيا بث مباشر في تصفيات يورو 2020

وشاءت الصدف أن تكون هولندا في التصفيات ضمن مجموعة تضم ألمانيا التي تلقت ضربة قاسية أخرى تضيفها إلى خروجها من الدور الأول لمونديال روسيا وتنازلها عن اللقب العالمي، بهبوطها إلى المستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية.

مشاهدة مباراة هولندا وبيلاروسيا بث مباشر في تصفيات يورو 2020

ولعبت هولندا دورا في هبوط الألمان إلى المستوى الثاني بالفوز عليهم 3-صفر ذهابا في أمستردام ثم بالتعادل معهم على أرضهم 2-2، وذلك إلى جانب نتيجتها اللافتة ضد فرنسا التي فازت بالمباراة الأولى أمام منتخب “الطواحين” 2-1 ثم خسرت الثانية صفر-2 في روتردام.

مشاهدة مباراة هولندا وبيلاروسيا بث مباشر في تصفيات يورو 2020

موعد مباراة هولندا وبيلاروسيا في تصفيات يورو 2020

البطولة: تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020

المباراة: هولندا ضد روسيا البيضاء (بيلاروسيا) المجموعة C مباراة ذهاب

الملعب: ملعب فينورد

الحكم: دافيدي ماسا

مساعد حكم: فيليبو ميلى

مساعد حكم: اليساندرو كوستانزو

حكم رابع: دانييلي دوفيري

المعلق نوفل باشي

التوقيت: اليوم الخميس الموافق21 -3-2019 في تمام الساعة 10.45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

Polsat Sport Extra

Sport TV 2

beIN SPORTS HD 3

Eleven Sports 1 Belgium