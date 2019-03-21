ابوظبي- الوئام:

يفتتح ملعب آل نهيان أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين السعودية والإمارات مساء اليوم الخميس الموافق 21 مارس 2019 ميلاديًا، الموافق 13 رجب 1440 هجريًا، وذلك في لقاء ودي دولي خارج أي منافسات رسمية.

مشاهدة مباراة السعودية والإمارات بث مباشر اليوم الخميس 21-3-2019

يدخل الأخضر هذا اللقاء لتجربة بعض العناصر الشابة التي تم اختيارها من قبل المدرب المؤقت للفريق يوسف عنبر.

مشاهدة مباراة السعودية والإمارات بث مباشر اليوم الخميس 21-3-2019

وكان المنتخب السعودي قد ودع بطولة كآس آسيا الأخيرة والتي أقيمت في الإمارات منذ أسابيع قليلة من دور الـ16 على يد نظيره الياباني.

مشاهدة مباراة السعودية والإمارات بث مباشر اليوم الخميس 21-3-2019

على الجانب الآخر كان مشوار المنتخب الإماراتي في كأس آسيا الماضية جيد للغاية، حتى أن وصلوا إلى الدور نصف النهائي، ثم اصطدموا بالمنتخب القطري، وخسروا هذا اللقاء برباعية نظيفة، يذكر أن العنابي هو بطل كأس أمم آسيا الأخيرة بعد تغلبه على نظيره الياباني في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

مشاهدة مباراة السعودية والإمارات بث مباشر اليوم الخميس 21-3-2019

لن يفتقد الأخضر السعودي أي لاعب في المباراة ضد الإمارات بداعي الإصابة أو الإيقاف، وستكون كل العناصر الشابة متاحة أمام المدرب بيتزي التي إختارها لخوض هذه المواجهة.

مشاهدة مباراة السعودية والإمارات بث مباشر اليوم الخميس 21-3-2019

لن يقوم المدرب يوسف عنبر بتغيير الطريقة التي يلعب بها المنتخب السعودي مبارياته، وسيعتمد على الثنائي محمد الخبراني، زياد الصحفي في قلب الدفاع، وسيعتمد على فهد عبد الفتاح آدم كمهاجم في الأمام.

مشاهدة مباراة السعودية والإمارات بث مباشر اليوم الخميس 21-3-2019

لن يغيب عن منتخب الإمارات في هذا اللقاء الودي أي لاعب للإصابة أو الإيقاف، وستكون كل العناصر متاحة أمام المدرب الوطني سليم عبد الرحمن.

مشاهدة مباراة السعودية والإمارات بث مباشر اليوم الخميس 21-3-2019

لن يقوم المدرب المؤقت للأبيض سليم عبد الرحمن في طريقة الفريق، وسيعتمد على الثنائي عبد الله غانم، شاهين عبد الرحمن في قلب الدفاع، وسيتولى قيادة هجوم الأبيض في هذا اللقاء الودي علي مبخوت.

مشاهدة مباراة السعودية والإمارات بث مباشر اليوم الخميس 21-3-2019

موعد مباراة السعودية والإمارات والقنوات الناقلة

المباراة: السعودية ضد الإمارات

الملعب: استاد آل نهيان بنادي الوحدة

الموعد: اليوم الخميس الموافق 21 مارس 2019 ميلادياً،14 رجب 1440 هجرياً،16:45 بتوقيت السعودية، 17:45 بتوقيت الإمارات

القناة الناقلة

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