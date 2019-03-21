التعليقات: 0

الحكومة ستتخذ إجراء فوريا لتقييد التخزين المحتمل

نيوزيلندا تحظر «فورًا» الأسلحة نصف الآلية والبنادق الهجومية

نيوزيلندا تحظر «فورًا» الأسلحة نصف الآلية والبنادق الهجومية
weam.co/581075
كرايست تشيرش -الوئام:

قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن اليوم الخميس إنه سيتم حظر الأسلحة نصف الآلية والبنادق الهجومية في نيوزيلندا على الفور.

وأضافت: أعلن أن الحكومة ستتخذ إجراء فوريا اليوم لتقييد التخزين المحتمل لهذه الأسلحة وتشجيع الأشخاص على الاستمرار في تسليم أسلحتهم النارية”.

كما سيتم أيضا حظر الأجزاء التي تستخدم لتحويل الأسلحة إلى نصف آلية ذات طراز عسكري ، إلى جانب خزائن الطلقات عالية السعة.

وذكرت أردرن أنه سيتم إعداد خطة لإعادة شراء الأسلحة النارية.وقالت: “باختصار، سيتم حظر كل سلاح نصف آلي (على غرار ذلك الذي) استخدم في الهجوم الإرهابي يوم الجمعة في هذا البلد”.

روابط ذات صلة

سفير داعش لدى تركيا كشف المستور: تعاملنا مع كبار المسؤولين الأتراك!

سفير داعش لدى تركيا كشف المستور: تعاملنا مع كبار المسؤولين الأتراك!

الشرطة النيوزيلندية انتهت من تحديد هويات جميع ضحايا مجزرة كرايست تشيرش

الشرطة النيوزيلندية انتهت من تحديد هويات جميع ضحايا مجزرة كرايست تشيرش

تشييع أول جنازتين لضحايا هجوم نيوزلندا الإرهابي

تشييع أول جنازتين لضحايا هجوم نيوزلندا الإرهابي

القبض على 157 من مسلحي داعش في الباغوز السورية

القبض على 157 من مسلحي داعش في الباغوز السورية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>