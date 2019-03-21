المواطن الحربي يكشف لـ«الوئام» تفاصيل إنقاذه لمعلمة بريدة: أنقذتها من أيدي غادرة

بريدة -الوئام- شعوان النخيش:

سطر المواطن نايف بن دريزي الوهبي الحربي أروع أمثلة التضحية والوفاء عندما أنقذ معلمة كان يقوم بنقلها وأنقذها من أيدي غادره كانت تنتظرها عند بيتها.

وفي التفاصيل فقد ذكر الحربي لــ”الوئام” أنه كان يقوم بنقل المعلمات وقبل نزول إحداهن لبيتها إشتبه بوجود أحد خلف باب منزل المعلمة.

وعلى الفور قام بالنزول من السيارة وأغلق بابها على المعلمة ودخل البيت للتأكد من وجود أحد خلف الباب وتفاجأ بوجود شخصين مختبئين عند درج الشقة التي تسكن فيها المعلمة.

وأضاف بالقول : عندما تفاجئوا بوجودي أمامهم قاموا بالهجوم علي واشتبكوا معي بالأيدي وقد أدى هذا الاشتباك إلى إصابتي بعدة طعنات في اليد وبعدها لاذوا بالفرار.

وقال الحربي لــ”الوئام“: حاولت اللحاق بهم لكنهم استطاعوا الهروب ،مؤكداً أنه تقدم ببلاغ للشرطة ولازالت التحقيقات جارية.