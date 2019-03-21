التعليقات: 0

عقب حادثي تحطم مميتين بإثيوبيا وإندونيسيا

بوينج تطور برمجيات جديدة لطائراتها «737 ماكس»

بوينج تطور برمجيات جديدة لطائراتها «737 ماكس»
weam.co/581080
واشنطن- الوئام:

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أن شركة بوينج طورت برمجيات جديدة تتعلق بالتحكم في الرحلات الجوية لأسطولها من طائرات “737 ماكس” عقب حادثي تحطم مميتين في إثيوبيا وإندونيسيا.

وقالت الإدارة في بيان: طورت بوينج أيضا تدريبا على الرحلات الجوية يتعلق بهذا البرنامج ، مضيفة أن مراجعة تثبيت البرمجيات والتدريب يمثل أولوية للإدارة.

وأوضحت أن الأمر المتعلق بتعليق استخدام طائرات “737 ماكس 8″ و”ماكس 9” ما زال ساريا.

وكان عدد من الدول قد أمر بتعليق استخدام 373 ماكس عقب حادث التحطم في إثيوبيا يوم 10 آذار/مارس وخلف 157 قتيلا.

روابط ذات صلة

“بوينج”: لا حاجة لإرشادات جديدة.. والتحقيقات في كارثة إثيوبيا ماتزال مبكرة

“بوينج”: لا حاجة لإرشادات جديدة.. والتحقيقات في كارثة إثيوبيا ماتزال مبكرة

إعادة فتح مطار نيوآرك بولاية نيوجيرسي واستئناف الرحلات الجوية

إعادة فتح مطار نيوآرك بولاية نيوجيرسي واستئناف الرحلات الجوية

ارتفاع نسبة رضا المسافرين بمطارات الرياض وجدة والدمام والمدينة

ارتفاع نسبة رضا المسافرين بمطارات الرياض وجدة والدمام والمدينة

إضراب عمالي يربك مطار هامبورغ

إضراب عمالي يربك مطار هامبورغ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>