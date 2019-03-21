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بعد هجوم كرايستشيرش

نيوزلندا: إرهابي أسترالي اخر هدّد بقتل مصلين في مسجد

نيوزلندا: إرهابي أسترالي اخر هدّد بقتل مصلين في مسجد
weam.co/581082
كرايست تشيرش -الوئام:

ذكرت الشرطة الأسترالية اليوم الخميس أن مراهقا استراليا اتهم بإصدار تهديدات بقتل مصلين في مسجد، وذلك بعد أيام من هجوم مدينة كرايستشيرش الإرهابي.

واتُهم المراهق من جيلونج ، وهي مدينة صغيرة على بعد 75 كيلومترا جنوب غربي ملبورن ، اليوم الخميس بعد أن تردد أنه وجه التهديدات إلى مسجد محلي في مرتفعات مانيوفولد عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد.

ووجهت إليه خمسة اتهامات، بما في ذلك توجيه تهديدات بالقتل واستخدام شبكة اتصالات بنية ارتكاب جريمة خطيرة واستخدام خدمة النقل من أجل تهديد.

وقالت الشرطة إنه تم إخلاء سبيل المراهق بكفالة ليواجه محكمة للقاصرين في وقت لاحق.

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