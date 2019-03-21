تورط 21 رياضياً من 8 دول في شبكة منشطات

ميونخ- الوئام:

قال المدعي العام في ميونيخ، كاي جريبر إن 21 رياضياً على الأقل ينتمون لـ8 دول في 5 ألعاب رياضية مختلفة، يشتبه في تورطهم في تعاطي منشطات عن طريق الدم.

أضاف المسؤول الألماني أن هذه القضية مرتبطة بطبيب ألماني أعتقل، في إطار حملة مداهمات شنتها الشرطة الألمانية والنمساوية ضد المنشطات الشهر الماضي.

وألقي القبض مبدئياً على 5 رياضيين بينهم اثنان من النمسا في 27 فبراير الماضي في منتجع سيفيلد النمساوي، ضمن عملية مداهمات مشتركة مع الشرطة الألمانية تستهدف حلقة جريمة منظمة في ألمانيا يشتبه في ضلوعها في أنشطة تعاطي منشطات منذ سنوات.

وتم اعتقال طبيب من مدينة آيرفورت الألمانية، إضافة إلى 5 أشخاص آخرين يشتبه في ضلوعهم في القضية.

وأوضح جريبر أن واقعة المنشطات التي طالت 21 رياضياً من 5 رياضات، ثلاث منها شتوية ولعبتان صيفية، تعود وقائعها إلى 2011.

وقال في مؤتمر صحافي: الإطار الزمني لواقعة تعاطي المنشطات يبدأ من نهاية 2011 وحتى 2019 في سيفيلد، هناك ثلاث حالات من تعاطي منشطات عن طريق الدم تم اكتشافها، ثم أعيد طرحها على الصعيد العالمي في ألمانيا والنمسا وإيطاليا والسويد وفنلندا واستونيا وكرواتيا وسلوفينيا وهاواي.

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بأسماء الرياضيين أو رياضاتهم.

ولا يزال التحقيق مستمراً، ومنذ حملة الاعتقالات ظهر تورط رياضيين آخرين من النمسا في تعاطي منشطات، ففي وقت سابق من هذا الشهر اعترف متسابق الدراجات النمساوي يورج برايدلر أمام الشرطة أنه حاول تعاطي منشطات.