وزير الثقافة: مشاريع “رياض آرت” تحول العاصمة إلى معرض فني مفتوح

الرياض - الوئام:

رفع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة الإعلان عن إطلاق مشاريع الرياض الكبرى الهادفة إلى نماء الوطن ورفع مستوى جودة الحياة .

وأوضح سموه في تصريح بهذه المناسبة ،أن مشاريع رياض آرت تهدف إلى تحويل العاصمة الرياض إلى معرض فني مفتوح، يعكس روح أصالتنا وتقاليدنا إضافة إلى الحداثة، من خلال تنفيذ أكثر من ألف عمل فني .

وقال سموه: عندما نجمع الفنانين والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم تكون القيمة الحقيقة هي العائد غير المادي، الذي يكون مثرياً جداً من الناحية الفكرية والجمالية، كما أن المشروع يسهم في تحفيز الحركة السياحية والترفيهية في المدينة، وهذا ما يطرح الفرص أمام الفنانين المحليين لطرح أعمالهم والمشاركة في تعزيز حضارتنا وهويتنا “.

وكشف سمو وزير الثقافة، أن العمل جارٍ حالياً لاستكمال التصاميم النهائية للمشروع، وإطلاق العمل سيكون نهاية العام الجاري 2019 م على أن ينتهي المشروع تماماً بنهاية عام 2023 م باذن الله.