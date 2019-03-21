السعودية للخدمات الأرضية: خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة بالمطارات وفق المعايير العالمية

الرياض- الوئام:

تقدم الشركة السعودية للخدمات الأرضية الشركة الرائدة في تقديم خدمات المناولة الأرضية في جميع مطارات المملكة العربية السعودية والبالغ عددها 27 مطاراً كافة خدمات المناولة الأرضية لجميع فئات المجتمع ومنها الفئة الغالية على قلوبنا ركاب ذوي الاحتياجات الخاصة ومنهم ذوي الإعاقة عبر منصات الإحتياجات الخاصة في صالات المطارات بمملكتنا الحبيبة.

حيث يتعامل موظف الشركة السعودية للخدمات الأرضية مع المسافرين من ذوي الإعاقة كما يتعامل مع أي شخص آخر من ناحية الحقوق والإحترام حيث ينقسم ركاب ذوي الاعاقة الى قسمين ركاب ذو احتياج لمساعدات خاصة وركاب ذو حالات طبية والقسم الأول تندرج تحته فئات عديدة منها راكب بإعاقة بصرية وراكب بإعاقة سمعية وراكب ذو إعاقة – يحتاج لمساعدة – وراكب ذو احتياجات خاصة وراكب يحتاج لكرسي متحرك للسفر أو رافعة طبية أو كرسي متحرك في الطائرة.

وراكب بكرسي متحرك ببطارية معبأة بمادة سائلة كلاً حسب حجزه للسفر والقسم الثاني هي الحالات الطبية المتعددة كوجود جبيرة في احد قدمية أو كلاهما ومن يحتاج لإسطوانة أوكسجين من المستفرين وكذلك من حالاتهم تستدعي نقالة طبية يتم حجز لهم مقاعد مخصصة لتلك الحالات.

حيث يتعامل الموظف مع كل حالة باحترافية وفق المعايير العالمية للمناولة الأرضية وذلك لتسيهل اجراءات سفرهم وتوفير أرقى الخدمات وكل مايحتاجونه من مساعدة تحت مظلة أنظمة الجهات الرسمية في مطارات المملكة.

حيث أن موظفي الشركة السعودية للخدمات الأرضية متخصصين وتم تدريبهم بدورات خاصة للتعامل مع هذه الفئات ولغة الإشارة وكيفية التعامل معهم حسب أنظمة المنظمات الدولية للسفر.