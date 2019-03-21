اليوم.. الوحدة يعلن وصول مدربه الجديد خوان براون

مكة المكرمة - الوئام:

أعلن نادي الوحدة، تأخر وصول الأرجنتيني خوان براون المدرب الجديد للفريق إلى وقت لاحق اليوم الخميس.

وأنهى الوحدة يوم الثلاثاء الماضي تعاقده مع مدربه المصري أحمد حسام “ميدو” بعد أن أثارت تغريدة له غضبا بين المشجعين.

وقال الوحدة في حسابه على تويتر إنه عين التشيلي ألفارو فيدال خلفا لميدو الذي تولى المسؤولية بصورة مؤقتة في ديسمبر.

قبل أن يقرر النادي الذي يقع مقره في مكة المكرمة استمراره حتى نهاية الموسم.

لكن النادي أعلن عبر حسابه على تويتر في اليوم ذاته توصله لاتفاق مع براون وقال أمس الأربعاء “يصل في الخامسة فجر الخميس الأرجنتيني خوان براون مدرب الفريق الأول إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة لتوقيع العقد النهائي والإشراف على تدريبات الفريق بداية من مساء اليوم ذاته”.

وبعدها بساعات أعلن على تويتر أيضا “بسبب ظروف الطيران تأخر وصول مدرب الفريق الجديد الأرجنتيني خوان براون الذي كان مقررا في الخامسة فجر الخميس بتوقيت السعودية إلى عصر اليوم ذاته”.

وقاد براون (41 عاما) الهلال لتحقيق بطولة الدوري المحلي الموسم الماضي.

ويحتل الوحدة المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعد 24 مباراة بفارق 20 نقطة عن الهلال المتصدر.