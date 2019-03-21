السفير الأمريكي في اليمن يطالب بحصر السلاح في يد الدولة فقط

اليمن - الوئام:

أعرف السفير الأمريكي في اليمن، ماثيو تولر، عن قلق بلاده بشأن الوضع الحالي في اليمن، مؤكدا حرص واشنطن على وحدة اليمن واستقراره.

وقال تولر إن بعض المجموعات اليمنية تهدد دول الجوار بأسلحة ثقيلة، مما يستلزم حصر السلاح في يد الدولة فقط، وكذلك الالتزام بالقرارات الدولية بحظر توريد السلاح لليمن.

وأكد السفير الأمريكي في اليمن أن واشنطن مستمرة في دعم الحكومة الشرعية في اليمن، رغم الشعور بـ”بالإحباط” من مماطلة الحوثيين في الالتزام بالاتفاقات.

وأوضح تولر أن الولايات المتحدة مطلعة على كافة الاتفاقيات بين الحكومة الشرعية والمليشيا الحوثية، مشددا على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات بين الحكومة اليمنية والحوثيين بالكامل.