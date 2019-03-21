“الجمارك”: 75 وظيفة شاغرة خلال موسم الحج

الرياض - الوئام:

أعلنت الهيئة العامة للجمارك (الجمارك السعودية) عن توفر (75) وظيفة موسمية في منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية خلال فترة التدريب والعمل والتي تستمر لمدة (60) يوم لطلاب جامعة الحدود الشمالية خلال موسم حج 1440هـ.

وأوضحت الهيئة الشروط الواجب توافرها في المتقدمين: – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. – أن يكون طالب جامعي. – أن يكون مستمر في الدراسة. – أن لا يقل المعدل عن جيد جداً. – أن لا تقل عدد الساعات المكتسبة عن 50 ساعة. – أن يجيد التحدث باللغة الإنجليزية. – إجتياز المقابلة الشخصية. – إتمام مادة التدريب والتأهيل.

طريقة التقديم: التقديم متاح حالياً من خلال الرابط: https://seasonaljobs.nbu.edu.sa