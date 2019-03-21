“العثيمين” يتسلم أوراق اعتماد المندوب الدائم لموريتانيا لدى منظمة التعاون الإسلامي

واس- الوئام

استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, في مكتبه بمقر الأمانة العامة بجدة، اليوم، المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى المنظمة، محمد لمين الشيخ، الذي قدم أوراق اعتماده مندوبًا لبلاده لدى المنظمة.

ورحب الأمين العام بالمندوب الموريتاني، مشيدًا خلال اللقاء بما تشهده موريتانيا من أمن واستقرار ورخاء بفضل القيادة الحكيمة للقيادة الموريتانية.

من جهته، أكد المندوب الموريتاني، أن بلاده حريصة على تعزيز العمل الإسلامي المشترك، ودعم المنظمة في تحقيق رسالتها وخدمتها للإسلام والمسلمين.