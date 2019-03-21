“الخدمة المدنية” تعين امرأتين في مناصب قيادية بعسير وجازان

الرياض – الوئام

أصدرت وزارة الخدمة المدنية، قرارًا بتكليف ابتسام بنت عبد الله العمري، مديرًا عامًا لفرع وزارة الخدمة بمنطقة عسير، وتكليف جيهان بنت محمد حساني، مديرًا لفرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة جازان، بالإضافة إلى الإشراف على إدارة خدمة العملاء.

ويأتي التكليف بالقيام بمهام مدير عام الفروع سعيًا من وزارة الخدمة المدنية للاستفادة من الكفاءات المتميزة من موظفي وموظفات الوزارة، ودعمًا لتحقيق وتنفيذ استراتيجية الوزارة في تمكين المرأة من تقلد المناصب القيادية، وتهيئة بيئة العمل لبروز قيادات وظيفية متميزة على كافة المستويات، وعملًا بمبدأ تدوير القيادات في الوزارة وفروعها.

وتعدُّ الاثنتان، من الكفاءات الإدارية المميزة في وزارة الخدمة المدنية، وتحفل سيرتهما الذاتية بالعديد من الإنجازات الوظيفية والمهنية، نبارك للزميلتين تقلدهما مهام عملهما الجديد، ونتمنى لهما مزيداً من التوفيق والنجاح في حياتهما العملية.