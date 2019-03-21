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“الأسهم السعودية” يغلق مرتفعا عند مستوى 8708.66 نقطة

“الأسهم السعودية” يغلق مرتفعا عند مستوى 8708.66 نقطة
weam.co/581183

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الخميس، مرتفعًا 68.14 نقطة ليقفل عند مستوى 8708.66 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 118 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 106 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأحساء, وقت اللياقة, دور, الرياض, وسيسكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الخبير ريت, الخضري, أميانتيت, أمانة للتأمين, وولاء فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 2.85% و 4.14%.

فيما كانت أسهم شركات الخضري, زين السعودية، الإنماء, كيان السعودية, ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, الإنماء, زين السعودية، وصادرات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو”، اليوم الخميس، منخفضًا 15.29 نقطة ليقفل عند مستوى 3652.69 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 1.5 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 86 ألف سهم تقاسمتها 148 صفقة.

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