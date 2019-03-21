رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: مشروع المسار الرياضي أحد التحولات الرياضية الكبرى

واس- الوئام

وصف رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لؤي السبيعي، مشروع المسار الرياضي الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بأنه أحد التحولات الرياضية والحياتية الكبرى التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في مستوى جودة الحياة في المملكة ، وفي مدينة الرياض تحديداً ، سواء على المستوى الرياضي وكذلك الصحي.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن هذا المشروع سيسهم بما يحمل من فكرة خلاقة، وتنفيذ متقن في رفع مستوى الرياضة وزيادة عدد ممارسي النشاط البدني من الجنسين ومن كافة الفئات العمرية ، وبنشاطات مختلفة ، وهو ما سيدعم تحقيق رؤية المملكة 2030 من جهة تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع.

ونوه “السبيعي” بالدعم والاهتمام اللذين توليانه القيادة الرشيدة للرياضة من خلال الدعم السخي والاهتمام الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع – حفظهما الله – ، لافتاً إلى أن ذلك ساهم بشكل كبير في رفع مستوى وكفاءة التطلعات الرياضية، سواء على مستوى الرياضة التنافسية أو من ناحية ممارسة الرياضة.