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“الخدمة المدنية” تدفع بالكفاءات الشابة لقيادة فرعي الوزارة بالرياض والشرقية​

“الخدمة المدنية” تدفع بالكفاءات الشابة لقيادة فرعي الوزارة بالرياض والشرقية​
weam.co/581201

أصدرت وزارة الخدمة المدنية، قرارًا بتكليف فهد بن محمد العصيمي، مديرًا عامًا لفرع الوزارة بمنطقة الرياض، وتكليف نوير بنت غانم العجمي، مساعدًا لمدير عام الفرع.

كما أصدرت الوزارة، قرارًا بتكليف حمود بن عيسى الشريدة، مديرًا عامًا لفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، ومنال بنت سليمان العمر، مساعدًا لمدير عام الفرع.

وتأتي هذه الخطوة، تحقيقًا لاستراتيجية وزارة الخدمة المدنية في دعم الكفاءات الشابة وتمكينهم من تقلّد المناصب القيادية في الوزارة، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين الجنسين، أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تُعد القيادات الجديدة من الكفاءات الوطنية المتميزة من أبناء الوزارة الذين تحفل سيرهم الذاتية بالعديد من الإنجازات الوظيفية والمهنية. متمنين لهم التوفيق والعون في مهامهم الجديدة.

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