طبيب سعودي هو الأول عالمياً في حصد شهادة دولية من قبل الجمعية العالمية لجودة الرعاية الصحية (ISQua)

الوئام-جدة-هاني الثبيتي

حصل الدكتور تيمور شكرالله جان، المشرف الطبي للإسعاف الجوي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، والمدير الطبي بمحافظة جدة، على شهادة (اساسيات تقييم المنشآت الصحية)، ليكون أول شخص يحصل على هذه الشهادة على مستوى العالم من الجمعية العالمية لجودة الرعاية الصحية (ISQua)، والذي يعد سبق عالمي للشباب السعودي ليثبت مرة أخرى كفاءة كوادر الشباب وتطلعهم للامتياز في مجالاتهم، للعمل علو تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

والجدير بالذكر ان الجمعية العالمية لجودة الرعاية الصحية (ISQua) تقدم خدماتها لتوجيه المتخصصين الصحيين ومقدمي الرعاية الصحية والباحثين الصحيين والوكالات الصحية وصانعي السياسات الصحية والمستهلكين، لتحقيق التميز في تقديم الرعاية الصحية للجميع، وللتحسين المستمر لجودة وسلامة الرعاية الصحية المقدمة من قبل الأطباء. وتعمل الجمعية بصورة مباشرة مع منظمة الصحة العالمية، وتعد (ISQua) هي هيئة الرعاية الصحية الوحيدة التي تعتمد المعتمدين. هذا و قد قامت الجمعية العالمية لجودة الرعاية الصحية (ISQua) باعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) في مجالات معايير اعتماد المنشآت الصحية، و كمنظمة تقييم خارجي معتمدة، و كبرنامج تدريب المقيمين.