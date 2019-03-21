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بومبيو: الضغط على إيران سيجبر الحوثيين على الالتزام باتفاق السويد

بومبيو: الضغط على إيران سيجبر الحوثيين على الالتزام باتفاق السويد
weam.co/581213

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الضغط على إيران سيجبر الحوثيين على الالتزام باتفاق السويد.

وأضاف في تصريحات لـ”قناة العربية”، أن الحوثيين لا يعملون إلا بإيعاز من خامنئي وسليماني، مشيرًا إلى أن على الحوثيين أن يعرفوا أنهم لن ينتصروا.

وتابع: “نأسف على تساهل إداراتنا السابقة في كبح جماح حزب الله”، وأكد: “لم نفشل في تحدي نفوذ إيران في العراق وسوريا واليمن”.

وقال إن معظم الصواريخ الإيرانية تطورت بعد توقيع أوباما للاتفاق النووي.

وعن القضية الفلسطينة قال: “سنعلن قريبا عن رؤيتنا للحل بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

وعن الازمة السورية قال: “إبقاء جنودنا في سوريا يهدف لمحاربة داعش والتنظيمات الإرهابية.

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