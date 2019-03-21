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فهد بن حثلين: المنظمة الدولية للإبل تعكس دور المملكة في حفظ الموروث العالمي

فهد بن حثلين: المنظمة الدولية للإبل تعكس دور المملكة في حفظ الموروث العالمي
weam.co/581218

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل ورئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين عن تأسيس منظمة دولية للإبل، مقرها الرياض بمشاركة 96 دولة من المجتمع الدولي، مؤكدا أن إنشاء هذه المنظمة للحفاظ على القواعد والمبادئ الدولية للإبل وفقا للنظام الأساسي للمنظمة الدولية للإبل والتعليمات والمبادئ التي وضعتها المنظمات الدولية ذات الصلة.
وأوضح ابن حثلين أن انطلاق المنظمة يعكس الدور التي توليه المملكة العربية السعودية لتطوير حراك ثقافة الإبل العالمية بكل أشكالها وأنواعها وكل ما يتعلق بالتفاعل الإنساني والإبل، إضافة إلى دورها البارز في المحافظة على الموروث العالمي.
وأبان أن المنظمة تعمل على تعزيز التفاهم المتبادل والصداقة بين الأمم والشعوب، وإنشاء مجتمعات للطبيعة ومحبي الإبل بالعالم والمحافظة عليها.

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