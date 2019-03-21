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القيادة تهنئ رئيس كازاخستان بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

القيادة تهنئ رئيس كازاخستان بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
weam.co/581225

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، بمناسبة أدائه اليمن الدستورية رئيساً لجمهورية كازاخستان.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية كازاخستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، بمناسبة أدائه اليمن الدستورية رئيساً لجمهورية كازاخستان .
وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني ، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لفخامته ، ولشعب جمهورية كازاخستان الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

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