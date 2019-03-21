المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يخسر وديًا أمام شقيقه الإماراتي

انتهت المباراة الودية بين المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وشقيقه الإماراتي بخسارة الأخضر بهدفين مقابل هدف والتي جرت اليوم على إستاد آل نهيان بنادي الوحدة بالإمارات.

ودخل الأخضر المباراة بتشكيل مكون من مصطفى ملائكة، مدالله العليان، محمد خبراني، زياد الصحفي، عبد الله الشامخ، علي هزازي، نايف هزازاي، حسن الحبيب، أحمد الزين، منصور حمزي، عبد الفتاح آدم.

وتمكن المنتخب السعودي من التسجيل أولًا عن طريق عبد الفتاح أدم لينتهي الشوط الأول بتقدم الأخضر، وفي الدقيقة 54 تمكن بندر الأحبابي من التعادل للمنتخب الإماراتي، وفي الدقيقة 63 سجل علي مبخوت هدف التقدم.

ويخوض الأخضر معسكرًا ضمن أيام الفيفا، حيث من المقرر أن يواجه نظيره من غينيا الإستوائية يوم الاثنين المقبل.