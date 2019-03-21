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لاعب الهلال هتان باهبري: لا نفكر في “الديربي”

لاعب الهلال هتان باهبري: لا نفكر في “الديربي”
weam.co/581237

أكد هتان باهبري لاعب الهلال، جاهزية فريقه لمواجهة أحد غدا الجمعة، في مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة والعشرين لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.
وقال باهبري اليوم الخميس إن الهدف هو تحقيق الثلاث نقاط، وإن فريقه سيكون مستعدا بشكل كامل لمواجهة أحد من أجل تحقيق الفوز.
وأوضح أن جماهير الهلال لاتحتاج إلى دعوة من أجل مساندة الفريق، مؤكدًا أن اللاعبين ينتظرون الدعم من الجماهير طوال المباراة.
وأضاف أن الفريق لا يفكر في مواجهة النصر، والتي ستقام في إطار مباريات المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة، حيث أكد أن تجاوز أحد هو ما يفكر فيه الفريق حاليًا.
و يتصدر الهلال ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 56 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النصر الوصيف.

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