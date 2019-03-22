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رئيس النصر: رغبتي كانت شراء نادٍ أوروبي لولا “أبو ناصر” #سعود_السويلم_في_كوره_روتانا

رئيس النصر: رغبتي كانت شراء نادٍ أوروبي لولا “أبو ناصر” #سعود_السويلم_في_كوره_روتانا
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قال سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر، إن الرياضة السعودية محظوظة بالدعم غير المسبوق من القيادة، مضيفا: “كان الأمر مغري لكل رجل أعمال سعودي لدخول مجال الرياضي لأن التغيير جاي جاي”.

وتحدث في حوار تلفزيوني، مساء اليوم، عن موسم الصفقات في الدوري السعودي، قائلا: “السماسرة لهّونا، وتسريب معلومات الصفقات تسبب في تعثر بعضها، واتبعنا سياسة نشر الأخبار المغلوطة، بحيث نكلم لاعبين لسنا بحاجة إليهم، ولكن لإلهاء الآخرين الذين يسعون لتخريب صفقاتنا”.

وتابع: “وثقنا في ناس لم يكونوا محل ثقة، فسربوا قائمة أهدافنا من اللاعبين الذين كنا نرغب في التعاقد معهم فدخل السماسرة وارتفع السعر”.

وعن رئاسته للنصر قال: “معالي المستشار تركي آل الشيخ عرض علي نادي الرياض فأبديت موافقتي، وبعدفترة كلفني هو شخصيا بتولي مسؤولية نادي النصر لأنه يعرف إني نصراوي وهناك مشاكل في النصر، ورغبتي في البداية كانت شراء نادي صغير بأوروبا، لكن أبو ناصر قال لي: السعودية أولى”.

 

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