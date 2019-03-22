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عقوبات أمريكية جديدة على كوريا الشمالية تكشف زيف الابتسامات الصفراء بين ترامب وكيم

عقوبات أمريكية جديدة على كوريا الشمالية تكشف زيف الابتسامات الصفراء بين ترامب وكيم
weam.co/581242

فرضت الولايات المتحدة اليوم، عقوبات على شركتي شحن بحري في الصين تقول إنهما تساعدان كوريا الشمالية للالتفاف على العقوبات الأمريكية والدولية بشأن برنامجها للأسلحة النووية.
وهذه أول خطوة من نوعها منذ فشل قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الشهر الماضي.
وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا تقريرا محدثا يتضمن 67 سفينة شاركت في عمليات نقل غير مشروعة لمنتجات بترولية مكررة مع
ناقلات نفط كورية شمالية أو يُعتقد أنها شاركت في تصدير فحم من كوريا الشمالية.
وقالت وزارة الخزانة إن الشركتين هما داليان هايبو انترناشونال فرايت المحدودة ولياونينغ دانشينغ انترناشونال فورواردينج المحدودة ومقرهما الصين.
وتحظر الخطوة التعاملات الأمريكية مع الشركتين وتجمد أي أصول لهما في الولايات المتحدة.

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