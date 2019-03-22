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سماء غائمة جزئيا

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية يمعظم مناطق المملكة

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية يمعظم مناطق المملكة
weam.co/581246
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيا ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون سحب رعدية ممطرة على مناطق الرياض ، الشرقية ، القصيم ، الحدود الشمالية والجوف وكذلك على مرتفعات نجران ، جازان ، عسير والباحة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين  وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف وحالة البحر من خفيف الى متوسط الموج.

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