نزيلات يحفظن القرآن الكريم بإصلاحية جدة

جدة- الوئام- هاني الثبيتي:

أتمت نزيلات حفظ كتاب الله كاملاً وذلك بعد انضمامهن للحلقات المقامة بدار التوبة التابعة لإصلاحية جدة.

وأفاد مدير عام جمعية خيركم بجدة الأستاذ عبدالعزيز فتني أن دار التوبة بإصلاحية جدة يدرس في حلقاتها الثلاث 50 نزيلة وهنّ مختلفات المستوى ما بين حافظات كامل القرآن وحافظات الأجزاء وجميعهن يخضعن لاختبارات الجمعية ويحصلن على الشهادات فور نجاحهن عبر برنامج نزيل الالكتروني.

ويؤكد فتني أن حلقات القرآن في تزايد نظير الاقبال الكبير من النزيلات واللاتي عبّرن عن سعادتهن بوجود حلقات القرآن لما وجدوه من أثر وراحة نفسية بعد انضمامهن لها.

حيث وجدوا أن القرآن خير جليس وخير معين على التوبة ، بل ويعلي من شأن صاحبه في الدارين ، سائلاً المولى لهم دوام الثبات والقبول.